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Dolar, Euro ve altında dikkat çeken seyir

Dolar, Euro ve altında dikkat çeken seyir
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde zirvedeki yatay seyir devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Yeni haftaya zirvedeki yatay seyrini sürdürerek başlayan piyasalar dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in birlikte açıkladığı yeni tasarruf tedbirlerine kayıtsız kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün yaptığı yüklü döviz alımının gölgesinde piyasalarda döviz ve değerli metaller zirvedeki yatay seyri devam ediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, ülkede dün açıklanan New York Fed'in nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları endişeleri artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,23 TL'den başlayan Dolar 32,23 TL'den, 
34,79 TL'den başlayan Euro 34,79 TL'den
40,48 TL'den başlayan Sterlin 40,49 TL'den, 
20,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,60 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,20 TL'den, Euro 34,82 TL'den Sterlin 40,49 TL'den, Japon Yeni ise 20,68 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 344 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 338 Dolar'dan, 
2 bin 429 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 421 TL'den, 
4 bin 13 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 13 TL'den, 
16 bin 506 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 506 TL'den, 
29,50 TL'den başlayan Gümüş ise 29,31 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 344 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 427 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 13 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 6 TL'den, Gümüş ise 29,35 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 62 bin 734 Dolar'dan başlayan Bitcoin 62 bin 20 Dolar'dan, 
2 bin 946 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 917 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 83,27 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,14 Dolar'dan işlem görüyor. 

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