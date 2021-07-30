Dolar, Euro ve altında dikkat hareket: Sert düştüler!

Piyasalar yeni güne dikkat çeken bir hareketlilik ile başladı. Dolar, Euro ve altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı.

Piyasalar yeni güne düşüşle başladı. FED'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da dün yaptığı açıklamada, TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisini güncellediğini belirterek, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir" demişti.

Bu gelişmelerin gölgesinde gözlerin çevrildiği piyasalarda ise dikkat çeken bir hareketlilik var.

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi enflasyonda yukarı yönlü büyük bir sürpriz olmazsa kurda düşüşün bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,46TL'den, Euro 10,07 TL'den, Sterlin ise 11,82 TL'den işlem görüyor. Kur dün 16 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 8,4335'i gördükten sonra 8,45'in üzerinde günü tamamlamıştı. Dün 10,04'e kadar çekilen euro/TL ise 10,0680'den günü bitirmişti. Euro/TL için de bu sabah 10,06-10,08 seviyeleri geçerli.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.97 TL'den işlem görürken onsu 1.827 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 493/497, çeyrek altın 799/816, Cumhuriyet altını ise 3.290/3.326 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren kripto para piyasalarında ise ibre haftalar sonra yeniden yukarı döndü. Bitcoin 39 bin 738 dolardan Ethereum ise 2 bin 408 dolardan işlem görüyor.



