Dolar, Euro ve altında durmak yok yükselişe devam!

Piyasalar haftanın son gününde de yükselişte. Dolar, Euro ve altın korkutan sınırı aştı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Döviz kurundaki geçtiğimiz haftalarda ilk sinyalleri gelen "yükseliş" hızla devam ediyor. İktidarın Türk Lirası'ndaki değer kaybını durdurabilmek için kur korumalı mevduat hesapları adımı başta olmak üzere kurduğu "baraj" yıkıldı.

Kritik seviye olarak görülen 15 TL sınırını aşan dolar, Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen yükselişini sürdürüyor. Hazine nakit dengesi, nisanda 43,7 milyar TL açık verdi. Yılın ilk dört ayında Hazine nakit açığı toplamda 66,8 milyar TL oldu.

Ukrayna savaşının başlamasının hemen ardından 14.5 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL geçen haftaya kadar 14.5-15 arasında işlem görüyordu.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

2022 yılının rekoru olan 15,41 TL'yi aşan ve güne 15,42 TL'den başlayan Dolar 15,49 TL'den, 16,06 TL'den başlayan Euro 16,15 TL'den, 18,89 TL'den başlayan Sterlin 18,95 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 15,40 lira, avronun satış fiyatı ise 16,03 lira olmuştu.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu söyledi. Küresel ölçekte dolar talebinin gücünü koruduğunu vurgulayan analistler, bugün merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.823 dolar'dan, Gram altın 906/907 TL'den, Çeyrek altın 1.458/1.459 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.003/6.004 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,38 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 475, Ethereum 2 bin 80 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.