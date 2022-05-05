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Dolar, Euro ve altında enflasyon sonrası son durum

Dolar, Euro ve altında enflasyon sonrası son durum

Bayram tatiline FED'in faiz artırımı kararıyla veda eden piyasalar bugün açıklanacak enflasyon verileri sonrasında yeniden hareketlendi. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye'de piyasalar Ramazan Bayramı tatilinden hızlı çıktı. Dün ABD Merkez Bankası FED'in faiz arttırımı kararı sonrasında bugün TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2022 enflasyon verileri piyasaları salladı.

ABD Merkez Bankası FED politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1 aralığına yükseltti.
Fed Mart ayında enflasyondaki yükselişi frenlemek için 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmıştı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı.  

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %121,82, aylık %7,67 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %121,82 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,03 artış gösterdi.

İşte piyasalarda son durum...

 Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Güne 14,73 TL'den başlayan Dolar 14,85 TL'den,
Euro: 15,69 TL'den başlayan Euro 15,76 TL'den,
Sterlin: 18,56 TL'den başlayan Sterlin ise 18,65 TL'den işlem görüyor.

Bayram tatili öncesi cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,86 lira, avronun satış fiyatı ise 15,65 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın: Güne 1.901 dolardan başlayan Ons altın 1.891 dolar'dan
Gram altın: 900 TL'den başlayan Gram altın 902/903 TL
Çeyrek altın: 1.449 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.451/1.452 TL, 
Cumhuriyet altını: 5.963 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 5.973/5.974 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş: Gümüş ise 10,95 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 522, Ethereum 2 bin 928 dolardan işlem görüyor.  

Petrol fiyatları

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,9 dolardan işlem görüyor. Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 20.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,76 artışla günün en yüksek seviyesi olan 109,97 dolar oldu.

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