Dolar, Euro ve altında ibre yukarı döndü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi yerle bir edip, binlerce canımızı yitirdiğimiz deprem felaketinde 4'üncü güne girildi.. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken umutlar da yavaş yavaş tükenmeye başladı. Türkiye kabusu yaşarken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda da çalkantılı günler yaşanıyor... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin 10 ilimizdeki yıkımı ve can kaybı artarken piyasalar da allak bullak.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Borsa'da işlemlerin durdurulmaması eleştirilere neden olmuştu. Eleştirilerin artmasının ardından Borsa İstanbul'dan yeni bir karar geldi. Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verdi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu işlemleri ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Değerli metaller piyasasında ise FED Başkanı Powell etkisi var. Gram altın, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki beklentileri aşan istihdam raporuna rağmen daha şahin bir duruş göstermemesi sonrasında ılımlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Piyasa katılımcıları da mayıs ayında faiz oranlarının %5'in üzerine çıkmasını bekliyor. Ancak Fed'in 2022 yılında sergilediği agresif tutumu sürdürmemesi sonrasında küresel bazda altına olan ilgi de devam ediyor. Buna göre Çin, aralık ayı sonunda 64,64 milyon ons altın stokunu ocak ayı sonunda 65,12 milyon onsa çıkardı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,83 TL'den başlayan Dolar 18,83 TL'den,

20,22 TL'den başlayan Euro 20,28 TL'den,

22,78 TL'den başlayan Sterlin 22,89 TL'den,

14,32 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,39 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,82 TL'den, Euro 20,19 TL'den, Sterlin 22,74 TL'den, Japon Yeni ise 14,33 TL'den işlem işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.880 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.881 Dolar'dan,

1.138 TL'den başlayan Gram altın 1,139 TL'den,

1.830 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.831 TL'den,

7.525 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.535 TL'den,

13,57 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,60 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.874 Dolar'dan, Gram altın 1,134 TL'den, Çeyrek altın 1.824 TL'den, Cumhuriyet altını 7.505 TL'den, Gram Gümüş ise 13,51 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Güne 22 bin 591 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 718 Dolar'dan,

1.625 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.634 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,12 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,27 Dolar'dan işlem görüyor.