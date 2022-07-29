Dolar, Euro ve altında korkulan oldu! TL eridi!

ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz artırımı kararı sonrasında olan yine Türk Lirası'na oldu. Dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısında 2022'nin rekorlarını peş peşe kırmaya devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası FED'in politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesiyle birlikte hareketlenen piyasalarda korkutan yükseliş hız kazandı. AK Parti iktidarının açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin de durduramadığı döviz kuru yeniden yükselişe geçti. Dolarda yaşanan hızlı yükselişle birlikte dolar kuru 17,95 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırdı. TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttiklerini belirterek, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi. ABD ekonomisi üst üste 2. kez daraldı ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, ABD ekonomisi 2022 ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı. Böylece ABD ekonomisi iki çeyrek artarda daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu. İşte piyasalardaki son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Dolar 17,95 TL'den, Euro 18,36 TL'den, Sterlin ise 21,92 TL'den işlem görüyor. Altın ve gümüş Ons altın 1.762 dolardan, Gram altın 1.017 TL'den, çeyrek altın 1.635 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.727 TL'den,

Gümüş ise 11,61 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23 bin 920 dolardan, Ethereum ise bin 727 Dolar'dan işlem görüyor. Petrol Fiyatları Brent ham petrolünün varil fiyatı dün yüzde 1,5' e yakın artışla 108.53 dolara yükseldi. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatı 107 dolardan işlem görüyor.