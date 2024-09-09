Dolar, Euro ve altında son durum: Döviz ve değerli metaller zirvede, TL eriyor

Haftanın ilk işlem gününde hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısında Haziran ayından itibaren başlayan adım adım yükselişi devam ederken Dolar kuru 34 TL'yi, Euro kuru ise 38 TL'yi geçerek rekor kırmıştı.

Döviz ve değerli metaller TL karşısında haftanın yeni işlem gününe de zirvede başladı.

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlarken, yatırımcılar, Fed'in muhtemel faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik ipuçları için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Yatırımcılar, ABD'de cuma günü yayınlanan tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in faizleri gelecek hafta 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indireceğini kestirmeye çalışıyorlar.

Fed faiz vadeli kontratları gerilerken 50 baz puan faiz indirimine yüzde 33 olasılık veriliyor.

Bu hafta iç piyasada birkaç önemli veri açıklanacak. Bunlardan en önemlisi çarşamba günü açıklanacak olan temmuz ayı perakende satış verisi olacak. Bunun dışında salı günü açıklanacak olan temmuz ayı işsizlik verisi ve cuma günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı piyasa katılımcıları anketi de piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Bunlar dışında çarşamba günü açıklanacak olan ABD ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve perşembe günü açıklanacak olan ABD ağustos ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri, 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Amerikan Merkez Bankası (Fed) eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde piyasaların takip edeceği en önemli veri olacak. Bunlara ek olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) da perşembe günü gerçekleşecek olan para politikası toplantısının ardından eylül ayı faiz kararını açıklayacak.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,97 TL'den başlayan Dolar 34,04 TL'den,

37,63 TL'den başlayan Euro 37,63 TL'den,

44,45 TL'den başlayan Sterlin 44,59 TL'den,

23,80 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,76 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 33,97 TL'den, Euro 37,89 TL'den, Sterlin 44,98 TL'den, Japon Yeni ise 23,85 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 488 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 497 Dolar'dan,

2 bin 722 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 733 TL'den,

4 bin 571 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 560 TL'den,

18 bin 800 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 754 TL'den,

30,38 TL'den başlayan Gümüş ise 30,80 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 528 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 749 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 574 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 812 TL'den, Gümüş ise 31,51 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 54 bin 668 Dolar'dan başlayan Bitcoin 55 bin 140 Dolar'dan,

2 bin 288 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 309 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 71,61 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 71,43 Dolar'dan işlem görüyor.