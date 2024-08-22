Dolar, Euro ve altında yeni rekorlar peş peşe geldi

TCMB'nin Ağustos ayında da politika faizini yüzde 50 olarak sabit tutma kararının ardından hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 50 puanda sabit tutma kararının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor.

TCMB dünkü Ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısında ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 50'de tutmuştu. Ekonomistlerin 2024 yılı sonu için ise politika faizi tahminleri medyanı yüzde 45 olarak açıklanmıştı.

Küresel piyasalar ise, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın sempozyumda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydederek, bankanın dün yayınlanan toplantı tutanaklarında güvercin duruşun güç kazanmaya devam ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.

Fed'in dün yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,92 TL'den başlayan Dolar 33,93 TL'den,

37,90 TL'den başlayan Euro 37,91 TL'den,

44,42 TL'den başlayan Sterlin 44,59 TL'den,

23,42 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,31 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,91 TL'den, Euro 37,78 TL'den, Sterlin 44,36 TL'den, Japon Yeni ise 23,35 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 501 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 500 Dolar'dan,

2 bin 730 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 732 TL'den,

4 bin 556 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 557 TL'den,

18 bin 732 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 751 TL'den,

32,21 TL'den başlayan Gümüş ise 32,25 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 504 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 720 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 556 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 732 TL'den, Gümüş ise 32,07 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 60 bin 664 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 206 Dolar'dan,

2 bin 620 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 638 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.