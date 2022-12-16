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Dolar, Euro ve altında yön yeniden değişti

Dolar, Euro ve altında yön yeniden değişti
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Piyasalar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizde hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki kritik sınırdaki seyir sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Hafta içerisinden ABD'den ve Avrupa'dan peş peşe gelen enflasyon ve politika faizi kararlarının gölgesinde çalkantılı bir hafta geçiren piyasalarda haftanın son işlem gününde ibre yön değiştirdi.

ABD Merkez Bankası FED politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltirken büyüme tahminlerini aşağı çekti. Dolar/TL güçlü duruşunu sürdürürken, Fed Başkanı Powell’ın şahin tutumuna rağmen dolar endeksi indiği altı ayın en düşük seviyelerinden güç kazanmakta zorlanıyor. Dolar endeksi ise %0,40 artışla 104,0416 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,5 seviyesine çıkardı. Faiz artışına temmuz ayında başlayan ECB, eylül ayında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artırmıştı.

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,64 TL'den başlayan Dolar 18,64 TL'den,
19,85 TL'den başlayan Euro 19,85 TL'den,
22,77 TL'den başlayan Sterlin 22,77 TL'den,
13,57 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,58 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,6500 lira, euronun satış fiyatı ise 19,9330 lira olmuştu.

Altın ve gümüş 

Güne 1.780 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.780 Dolar'dan, 
1.066 TL'den başlayan Gram altın 1.066 TL'den, 
1.714 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.715 TL'den, 
7.055 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.058 TL'den, 
13,76 TL'den başlayan Gümüş ise 13,78 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 17.388 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.397 Dolar'dan, 
1.268 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.269 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

80,93 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 81,07 Dolar'dan işlem görüyor.  

 

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