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Dolar, Euro ve altında yüksek seyir sürüyor

Dolar, Euro ve altında yüksek seyir sürüyor
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Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından haftanın son işlem günnde başta Dolar, Euro, Sterlin, Yen ve altın ile gümüş olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyonunun ardından haftanın son işlem gününde  piyasaların Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ediyor.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamları

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,65 TL'den başlayan Dolar 32,70 TL'den, 

35,37 TL'den başlayan Euro 35,42 TL'den, 

41,73 TL'den başlayan Sterlin 41,85 TL'den, 

20,34 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,35 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,56 TL'den, Euro 35,29 TL'den, Sterlin 41,66 TL'den, Japon Yeni ise 20,27 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 364 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 365 Dolar'dan,

2 bin 478 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 484 TL'den, 

4 bin 54 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 66 TL'den, 

16 bin 664 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 745 TL'den, 

32,07 TL'den başlayan Gümüş ise 32,17 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 359 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 472 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 54 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 664 TL'den, Gümüş ise 31,91 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 54 bin 657 Dolar'dan başlayan Bitcoin 54 bin 367 Dolar'dan, 

2 bin 892 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 942 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 86,88 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,12 Dolar'dan işlem görüyor  

 

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