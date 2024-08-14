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Dolar, Euro ve altında yüksek tansiyon sürüyor

Dolar, Euro ve altında yüksek tansiyon sürüyor
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Ağustos ayına "kara pazartesi" şokuyla başlayan piyasalarda toparlanma sinyalleri gelmeye devam ederken döviz ve değerli metaller de Türk Lirası karşısındaki zirve seyrine tüm hızıyla devam ediyor.

Dolar/TL geçen haftaki küresel satış baskısı ile yükseldiği tarihi zirvelerine yakın seyrediyor. Piyasalarda TL likidite gelişmeleri, ABD enflasyon verileri ve artan jeopolitik endişeler takip ediliyor.

ABD'de dün açıklanan üretici fiyatları verisi, bugün izlenecek tüketici fiyatları enflasyonunun da ılımlı geleceği yönünde beklentileri kuvvetlendirerek küresel risk iştahını artıran unsur oldu.

Başta petrol olmak üzere küresel piyasalarda savaşın yayılabileceği ve küresel petrol arzını kısıtlayabileceği endişesiyle Ortadoğu'da artan gerilim de izleniyor.

Dolar/TL küresel satış basıyla geçen hafta yeni zirve olan 33,67 seviyesine kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 33,55 civarında başladı. TL geçen hafta dolar karşısında yüzde 1,1 değer kaybettikten sonra bu hafta yatay seyretti.

 Bankacılar, TL gecelik faizlerin dün politika faizi altına düşmesi ile birlikte yeniden TCMB'nin likidite adımlarını izlemeye aldı. Veriler dün itibarıyla likidite fazlasının yaklaşık 160 milyar TL'ye yükseldiğini gösterdi. Gecelik faiz ise dün yüzde 49,96 ile bir iki günlük aranın ardından yeniden politika faizi altına indi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,51 TL'den, Euro 36,86 TL'den, Sterlin 43,14 TL'den, Japon Yeni ise 22,82 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,55 TL'den, Euro 36,70 TL'den, Sterlin 42,95 TL'den, Japon Yeni ise 22,76 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 461 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 653 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 403 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 95 TL'den, Gümüş ise 29,85 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 464 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 660 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 392 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 51 TL'den, Gümüş ise 29,97 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 60 bin 860 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 726 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 80,81 Dolar'dan işlem görüyor.

 

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