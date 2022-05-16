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Dolar, Euro ve altında yüksek uçuş sürüyor

Dolar, Euro ve altında yüksek uçuş sürüyor

Piyasalar yeni haftaya da kritik sınırın üstünde başladı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

İktidarın Türk Lirası'ndaki değer kaybını durdurabilmek için kur korumalı mevduat hesapları adımı başta olmak üzere kurduğu "baraj" aşıldı. 

Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen yükselişini sürdürüyor. Hazine nakit dengesi, nisanda 43,7 milyar TL açık verdi. Yılın ilk dört ayında Hazine nakit açığı toplamda 66,8 milyar TL oldu.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

 İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 15,50 TL'den, Euro 16,16 TL'den, Sterlin 19,02 TL'den işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu söyledi. 

Altın ve gümüş

Ons altın 1.807 dolar'dan, Gram altın 899/900 TL'den, Çeyrek altın 1.447/1.448 TL'den Cumhuriyet altını ise 5.955/5.956 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 10,47 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 408, Ethereum 2 bin 76 dolardan işlem görüyor.  

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

LUNA'yı kurtarma planı işe yaramadı

Bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek için aynı ekip tarafından çıkarılan "stabil coin" LUNA'nın arzının artırılması değer kayıplarını çok yüksek seviyelere taşıdı. LUNA'nın değeri, gördüğü en yüksek seviye olan 120 dolardan neredeyse sıfıra düştü.

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