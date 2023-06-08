Dolar, Euro ve altından peş peşe yeni rekorlar

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla devam ederken Türk Lirası ise günden güne değer kaybını sürdürüyor. İşte 8 Haziran Perşembe günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi daha da hızlanırken Dolar, Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarak zirve yolculuğuna tam gaz devam ediyor.

Dolar/TL bugün 23,35 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Euro/TL de 25,47 seviyesine gelerek bir kez daha zirve yeniledi. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi.

Dolar ve Euro'nun yükselişleriyle Türk Lirası'nın (TL) değer kaybı yüzde 7'nin üzerine çıktı.

Ons altın ve dolar/TL’de aynı dönemde yaşanan yükselişler, gram altının 1.460 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmasını sağladı.

Döviz kurlarında uzun süredir devam eden yükseliş seçimlerin ardından hızlanırken, yeni kabinenin açıklanmasıyla ortodoks politikalara dönüş yapılacağı ve döviz kurlarının üzerindeki baskının azalacağı beklentileri de artış gösterdi.

Finans piyasaları, son bir yılda enflasyondaki yükselişin önüne geçmek için baskılanan döviz kurlarının seçimden sonra artış göstermesini bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevi devralırken "rasyonel zemin" ve "uluslararası normlar" ifadelerini kullanarak yeniden serbest piyasa koşullarını dönüleceğine yönelik söylemi de bu artış beklentisini kuvvetlendirdi. Bloomberg'in dün yayımlanan haberine göre de, Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası'ndan kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilen döviz müdahalelerinin yumuşatılmasını istedi.Kurdaki artışta ayrıca Merkez Bankası'nın azalan rezervleri de oldukça etkili oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 23,31 TL'den başlayan Dolar 23,35 TL 'den,

25,40 TL'den başlayan Euro 25,47 TL 'den,

29,52 TL'den başlayan Sterlin 29,63 TL 'den,

16,94 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,94 TL 'den işlem görüyor.

Dün Dolar Dolar 23,19 TL'den, Euro 24,99 TL'den, Sterlin 29,06 TL'den, Japon Yeni ise 16,68 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.946 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.945 Dolar 'dan,

1.458 TL'den başlayan Gram altın 1.460 TL 'den,

2.429 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.429 TL 'den,

9.985 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.985 TL 'den,

17,68 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 17,74 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.943 Dolar'dan, Gram altın 1.449 TL'den, Çeyrek altın 2.429 TL'den, Cumhuriyet altın 9.985 TL'den, Gram Gümüş ise 17,50 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 421 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 371 Dolar'dan,

1.839 Dolar'dan Ethereum ise 1.837 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,83 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,90 Dolar'dan işlem görüyor.