Dolar, Euro ve altından rekorlar peş peşe geldi

Piyasalar yeni haftaya yine zirvede başladı. Hem döviz hem de değerli metaller piyasalarındaki endişe veren yükseliş devam ederken Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 50 puanda sabit tutma kararının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerdeki yükseliş yeni haftada da devam ediyor.

Dolar kuru geçen hafta 34 lira bandını aşarak tarihi bir rekora imza atmıştı.

Cuma günü kapanışta 33,90 civarında seyreden Dolar/TL yeni haftaya yüzde 0,35 değer kazancıyla başladı. Saat 11.05 itibarıyla dolar/TL kuru 34,02 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Geçtiğimiz hafta 37,98 civarına ulaşarak zirve tazeleyen Euro/TL ise aynı dakikalarda 38,08 seviyesiyle rekor kırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.

Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.

Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdam için aşağı yönlü risklerin ise arttığını ifade ederek, "Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

Para piyasasındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken, Powell'ın bugün yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,98 TL'den başlayan Dolar 33,99 TL'den,

38,06 TL'den başlayan Euro 38,00 TL'den,

44,87 TL'den başlayan Sterlin 44,89 TL'den,

23,55 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,58 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 33,99 TL'den, Euro 38,06 TL'den, Sterlin 44,97 TL'den, Japon Yeni ise 23,45 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 510 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 513 Dolar'dan,

2 bin 743 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 753 TL'den,

4 bin 580 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 586 TL'den,

18 bin 840 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 869 TL'den,

32,50 TL'den başlayan Gümüş ise 32,67 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 508 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 744 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 589 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 796 TL'den, Gümüş ise 32,40 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 63 bin 936 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 367 Dolar'dan,

2 bin 745 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 721 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.