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Dolar, Euro ve altından yeni güne yeni rekor

Dolar, Euro ve altından yeni güne yeni rekor
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Yeni haftaya da yeni rekorlarla başlayan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin rekor serisi devam ediyor. İşte 13 Haziran Salı günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla devam ediyor.

Dolar/TL bugün 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi. 

Döviz kurundaki hızlı artışla beraber yurt içi piyasalarda yükselişi sürdüren altın, yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 1.498 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Yılbaşında 18,73 olan dolar kuru, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,60 seviyesine ulaşmış, seçimlerin ardından yükseliş hızlanmıştı.

GÖZLER FED KARARINDA

Piyasalar yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde bugün Fed'in kararında belirleyici olacak ABD mayıs ayı enflasyon verilerini dikkatle takip edecek.

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış, nisanda yüzde 0.4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4.9 ile piyasa beklentilerinin altında artmıştı.

CME FedWatch Tool verilerine göre Fed'in yarınki toplantısında faizi sabit bırakmasına yüzde 83.8 ihtimal veriliyor. Ancak analistler beklentinin üzerinde gelebilecek enflasyon verisinin Fed'e yönelik beklentilerde de değişikliğe yol açabileceğine dikkat çekiyor.
#dolar

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

 

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