  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar peş peşe geldi

Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar peş peşe geldi

Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar peş peşe geldi
Güncelleme:

Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin yaz rallisi başladı. Dolar, Euro ve altında yeni rekorlar peş peşe geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler sonrası başlayan hızlı yükselişin de tetiklediği piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi hız kazandı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan piyasalarda hem döviz hem de değerli metaller vites büyüttü ve yeni rekor seviyeleri arka arkaya geldi. 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,07 TL'den, Euro 36,09 TL'den, Sterlin 42,98 TL'den, Japon Yeni ise 20,98 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,08 TL'den, Euro 36,03 TL'den, Sterlin 42,84 TL'den, Japon Yeni ise 20,89 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 465 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 624 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 264 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 514 TL'den, Gümüş ise 32,98 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 452 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 603 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 264 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 514 TL'den, Gümüş ise 32,90 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Kripto gibi risk odaklı varlıklarda da yükseliş hızlandı. Bunun sonucunda Bitcoin'in değeri 60 bin dolara kadar çıktı. 

Bitcoin 64 bin 664 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 501 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 82,98 Dolar'dan işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin bitcoin kripto para sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trabzonspor yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! Trabzonspor yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Ankara'da sokak ortasında korkunç cinayet Ankara'da sokak ortasında korkunç cinayet Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir MEB o tarihleri duyurdu! MEB o tarihleri duyurdu! Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak
Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Trump’a bir suikast girişimi daha Trump’a bir suikast girişimi daha