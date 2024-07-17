Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar peş peşe geldi

Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin yaz rallisi başladı. Dolar, Euro ve altında yeni rekorlar peş peşe geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler sonrası başlayan hızlı yükselişin de tetiklediği piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi hız kazandı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan piyasalarda hem döviz hem de değerli metaller vites büyüttü ve yeni rekor seviyeleri arka arkaya geldi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,07 TL'den, Euro 36,09 TL'den, Sterlin 42,98 TL'den, Japon Yeni ise 20,98 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,08 TL'den, Euro 36,03 TL'den, Sterlin 42,84 TL'den, Japon Yeni ise 20,89 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 465 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 624 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 264 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 514 TL'den, Gümüş ise 32,98 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 452 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 603 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 264 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 514 TL'den, Gümüş ise 32,90 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Kripto gibi risk odaklı varlıklarda da yükseliş hızlandı. Bunun sonucunda Bitcoin'in değeri 60 bin dolara kadar çıktı.

Bitcoin 64 bin 664 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 501 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.