Dolar, Euro ve altından yeni zirve

2023'e Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürerek giren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller piyasasında yükseliş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçtiğimiz yıl boyunca Türk Lirası'nın yaşadığı tarihi değer kaybı ve döviz kurunun aşırı yükselişinin önlenememesiyle piyasalardaki istikrarsız gidişat sürüyor.

Yeni yıla zirvede giren döviz ve değerli metallerin zirve seyri sürüyor.

Dolar endeksi, yedi ayın en düşük seviyesine indikten sonra güç kazanmaya çalışırken; dolar/TL, 18,80 seviyesindeki seyrini sürdürüyor.

Dün 1.165 TL'yi aşan gram altın, 20,40 TL'yi gören Euro/TL ve kısa süreli de olsa 18,80 TL'yi test eden Dolar ele ele yeni zirveyi gördü.

Altın fiyatları salı günü dolardaki yükselişin etkisiyle gerilerken; kayıplar, Fed'in faiz artışlarında yavaşlayacağı beklentisiyle sınırlı kaldı. Altın fiyatlarındaki son yükselişte özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarında yavaşlamaya başlayacağı beklentileri etkili olmuştu.

Analistler, Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatması ve faiz artırımlarını durdurması halinde altın fiyatlarının bu yıl ons başına 2.000 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Piyasa katılımcıları ise 31 Ocak-1 Şubat'taki bir sonraki para politikası toplantısında ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesini bekliyor. Ancak yatırımcılar, Fed'in para politikası kararlarını etkileyebilecek ABD perakende satış verilerini beklemeye başladı. Bu verinin açıklanan enflasyon verisini destekleyip desteklemeyeceği, Fed'in faiz artışlarında yavaşlayıp yavaşlamayacağı konusunda oldukça önem taşıyor.

Piyasalar ise şu anda Fed'in şubat ayı para politikası toplantısında 25 baz puanlık bir artışa gitme olasılığını %91 olarak, 50 baz puanlık bir artış olasılığını ise %9 olarak fiyatlıyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,79 TL'den başlayan Dolar 18,79 TL'den,

20,35 TL'den başlayan Euro 20,34 TL'den,

22,92 TL'den başlayan Sterlin 22,95 TL'den,

14,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,60 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,7950 lira, euronun satış fiyatı ise 20,3410 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.911 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.909 Dolar'dan,

1.155 TL'den başlayan Gram altın 1.153 TL'den,

1.857 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.855 TL'den,

7.642 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.632 TL'den,

14,60 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,53 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 21 bin 141 Dolar'dan başlayan Bitcoin 21 bin 134 Dolar'dan,

1.567 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.562 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,67 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,53 Dolar'dan işlem görüyor.