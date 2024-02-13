Dolar, Euro ve altından yeni zirve

Piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürerken, kuruş kuruş yükselen Dolar/TL'den yeni bir rekor daha geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

2024 yılında da kuruş kuruş artarak her güne yeni bir rekorla başlayan dövizdeki zirve seyri yeni haftada da devam ediyor.

Dolar TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.7166 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3.8 oldu. Euro TL ise 33.18'i görerek zirve tazeledi.

Türkiye'nin kredi risk primi yeniden 300 baz puana geriledi

Şubatta başlayan düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puana geriledi. Analistler ise Türkiye'nin CDS'lerindeki gerilemenin ülkenin iç ve dış dinamikleri kaynaklı olduğunu vurgulayarak, gelişmekte olan ülke CDS'leri ortalaması ile Türkiye'nin CDS'i arasındaki makasın 132 baz puanla 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indiğini ifade etti.

İşte 13 Şubat Salı Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,71 TL'den başlayan Dolar 30,71 TL'den,

33,09 TL'den başlayan Euro 33,10 TL'den,

38,76 TL'den başlayan Sterlin 38,77 TL'den,

Japon Yeni ise 20,57 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,70 TL'den, Euro 33,10 TL'den, Sterlin 38,72 TL'den, Japon Yeni ise 20,59 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 20 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 22 Dolar'dan,

1.994 TL'den başlayan Gram altın 1.996 TL'den,

3 bin 362 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 362 TL'den,

13 bin 852 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 852 TL'den,

22,45 TL'den başlayan Gümüş ise 22,49 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 16 Dolar'dan, Gram altın 1.990 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 362 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 852 TL'den, Gümüş ise 22,31 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 49 bin 934 Dolar'dan başlayan Bitcoin 50 bin 19 Dolar'dan,

2 bin 648 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 648 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,04 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,39 Dolar'dan işlem görüyor.