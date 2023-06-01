Dolar, Euro ve altından zirve üstüne zirve

Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor... İşte 1 Haziran Perşembe itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye hem 28'inci dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ni hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakırken, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, haziran ayının ilk gününe de rekorla başladı.



Dolar ve Euro'da yeni zirveler

Dolar/TL gece saatlerinde kısa süreli 22,95’e kadar yükseldikten sonra bu sabah 20,82 TL’den işlem görürken, yatırımcılar cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi gününe kadar açıklaması beklenen yeni kabineyi izliyor. Dolar/TL'deki artışın ardından ekonomi çevreleri, kurun yeni rekor seviyeleri test edebileceğini ifade etti. Diğer yandan, Euro/TL de 22,66 TL seviyelerine kadar yükseldi.,

Altından da rekor geldi

Altının gram fiyatı, dolar/TL’nin yeni tarihi zirveye ulaşılmasıyla birlikte rekor kırdı. Gram altın 1320 lirayı gördü. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 1309 liradan tamamlamıştı. Dolar/TL kuru sabaha karşı kısa süreli 20,95’e kadar yükseldikten sonra kurdaki hareketin etkisiyle gram altın da ilk kez 1320 liraya kadar yükseldi.

TCMB rezervleri dipte

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı.Verilere göre Merkez Bankası'nın brüt rezervi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yapıldığı 26 Mayıs haftasında 3,1 milyar dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi. Böylelikle Merkez Bankası'nın brüt rezervi 10 ay sonra ilk kez 100 milyar doların altına inmiş oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 20,74 TL'den başlayan Dolar 20,79 TL 'den,

22,45 TL'den başlayan Euro 22,49 TL 'den,

26,14 TL'den başlayan Sterlin 26,22 TL 'den,

15,06 TL'den başlayan Japon Yeni ise 15,03 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 20,70 TL'den, Euro 22,20 TL'den, Sterlin 25,78 TL'den, Japon Yeni ise 14,63 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.964 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.967 Dolar 'dan,

1.310 TL'den başlayan Gram altın 1.315 TL 'den,

2.244 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.243 TL 'den,

9.224 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.213 TL 'den,

15,72 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,72 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.970 Dolar'dan, Gram altın 1.312 TL'den, Çeyrek altın 2.244 TL'den, Cumhuriyet altın 9.224 TL'den, Gram Gümüş ise 15,60 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 803 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 899 Dolar'dan,

1.855 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.861 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 73,10 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,34 Dolar'dan işlem görüyor.