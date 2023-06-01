Dolar, Euro ve altından zirve üstüne zirve
Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor... İşte 1 Haziran Perşembe itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye hem 28'inci dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ni hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakırken, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor.
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, haziran ayının ilk gününe de rekorla başladı.
Dolar ve Euro'da yeni zirveler
Dolar/TL gece saatlerinde kısa süreli 22,95’e kadar yükseldikten sonra bu sabah 20,82 TL’den işlem görürken, yatırımcılar cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi gününe kadar açıklaması beklenen yeni kabineyi izliyor. Dolar/TL'deki artışın ardından ekonomi çevreleri, kurun yeni rekor seviyeleri test edebileceğini ifade etti. Diğer yandan, Euro/TL de 22,66 TL seviyelerine kadar yükseldi.,
Altından da rekor geldi
Altının gram fiyatı, dolar/TL’nin yeni tarihi zirveye ulaşılmasıyla birlikte rekor kırdı. Gram altın 1320 lirayı gördü. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 1309 liradan tamamlamıştı. Dolar/TL kuru sabaha karşı kısa süreli 20,95’e kadar yükseldikten sonra kurdaki hareketin etkisiyle gram altın da ilk kez 1320 liraya kadar yükseldi.
TCMB rezervleri dipte
Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı.Verilere göre Merkez Bankası'nın brüt rezervi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yapıldığı 26 Mayıs haftasında 3,1 milyar dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara geriledi. Böylelikle Merkez Bankası'nın brüt rezervi 10 ay sonra ilk kez 100 milyar doların altına inmiş oldu.
İşte piyasalarda son durum:
Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...
Dolar, Euro ve Sterlin
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 26 bin 803 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 899 Dolar'dan,
1.855 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.861 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 73,10 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,34 Dolar'dan işlem görüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol