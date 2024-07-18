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Dolar, Euro ve altından zirvede yatay seyirde

Dolar, Euro ve altından zirvede yatay seyirde
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalarda hem döviz hem de değerli metaller vites büyüttü ve yeni rekor seviyelerindeki seyir devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etmişti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,09 TL'den başlayan Dolar 33,09 TL'den, 

36,31 TL'den başlayan Euro 36,28 TL'den, 

43,14 TL'den başlayan Sterlin 43,15 TL'den, 

21,27 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,24 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,09 TL'den, Euro 36,22 TL'den, Sterlin 43,09 TL'den, Japon Yeni ise 21,15 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 468 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 472 Dolar'dan, 

2 bin 626 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 630 TL'den, 

4 bin 346 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 346 TL'den, 

17 bin 863 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 863 TL'den, 

32,43 TL'den başlayan Gümüş ise 32,48 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 464 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 617 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 346 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 863 TL'den, Gümüş ise 32,18 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 64 bin 777 Dolar'dan başlayan Bitcoin 64 bin 812 Dolar'dan, 

3 bin 425 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 443 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 84,74 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,75 Dolar'dan işlem görüyor.

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