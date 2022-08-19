Dolar, Euro ve altını faiz ateşi yaktı! Piyasalar allak bullak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün "faiz sabit kalır" beklentilerini boşa çıkartan faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Yılın 8'inci toplantısı için dün toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu sürpriz bir kararla politika faizinde indirime giderek haftalık repo faizini % 14 seviyesinden % 13 seviyesine indirildi.

Faiz indirimi kararının ardından dolar psikolojik sınır olan 18 lira seviyesini aştı ve 18.13 TL seviyesine ulaştı. Euro/TL gün içerisinde 18.48'e kadar yükselirken gram altın da 1.032 TL'yi gördü.



İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,05 TL'den başlayan Dolar 18.10 TL'den,

18,25 TL'den başlayan Euro 18,26 TL'den,

21,57 TL'den başlayan Sterlin ise 21,54 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 18,09 lira, avronun satış fiyatı ise 18,32 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.753 dolardan başlayan Ons altın 1.753 dolardan,

1.027 TL'den başlayan Gram altın 1.020 TL'den,

1.639 TL'den başlayan çeyrek altın 1.640 TL'den,

6.743 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.748 TL'den,

11,27 TL'den başlayan Gümüş ise 11,22 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 22.806 dolardan başlayan Bitcoin 21.697 Dolar'dan,

1.821 dolardan başlayan Ethereum ise 1.724 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrol haftanın son işlem gününde de 100 doalrın altında seyrediyor.

Güne 96,16 dolardan başlayan Brent petrol 95,66 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte Çin’deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin’de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor.