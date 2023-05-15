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Dolar, Euro ve altının 2. tura tepkisi bu oldu

Dolar, Euro ve altının 2. tura tepkisi bu oldu
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Türkiye dün sandık başına giderken TBMM'de aritmetik değişti ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yüzde 50+1 oy oranına ulaşamayınca, Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kalmış oldu. Piyasalar da yeni haftaya işte bu haberle başladı... İşte 15 Mayıs Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye kritik 14 Mayıs seçimlerini geride bırakırken, TBMM'nin aritmetiği değişti ancak Türkiye yeni Cumhurbaşkanı'nı ilk turda seçemedi. Cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50+1 oy oranına resmi olmayan seçim sonuçlarına göre hiçbir aday ulaşamayınca, Cumhurbaşkanlığı için Türkiye 15 gün sonra bir kez daha sandık başına gideceği kesinleşti. YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.Cumhurbaşkanlığı seçimi için "belirsizliğin devamını" piyasalar bugün itibariyle fiyatlamaya da başladı.

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareketliliği devam ediyor. Dolar TL geçen haftanın son işlem gününde 19,6265 TL'yi görerek yeni bir zirveye daha imzasını atmıştı...

2'nci turun ilk etkisi: Türkiye'nin risk priminde sert artış

Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda kur tarafında yatay bir görünüm izlenirken, risk primi ise sert bir yükseliş kaydetti. Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık risk temerrüt takası 70 baz puan artışla 574 baz puana kadar çıktı.  Böylelikle risk primi 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 

İşte piyasalarda yeni haftanın ilk rakamları:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 27 bin 250 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 455 Dolar'dan, 
1,827 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.830 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 73,50 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,96 Dolar'dan işlem görüyor.    

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