Dolar, Euro ve altının enflasyona tepkisi bu oldu

Ortadoğu'daki savaş ve yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinin gölgesinde bugün açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

Bir tarafta ortadoğudaki savaş, diğer tarafta Asya piyasalarındaki finansal depremin vurduğu piyasalar bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Temmuz 2024 enflasyon verilerine odaklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 7'nci enflasyon verisi olan Temmuz ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,78, aylık %3,23 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %41,37 arttı, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,55 artış gösterdi.

ENAG'a göre yıllık artış yüzde 100,88

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 artacağını tahmin etmişti. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 olarak yer aldı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,27 TL'den başlayan Dolar 33,33 TL'den,

36,40 TL'den başlayan Euro 36,49 TL'den,

42,57 TL'den başlayan Sterlin 42,60 TL'den,

23,22 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,30 TL'den işlem görüyor.

Geçen haftaki kapanışta Dolar 33,22 TL'den, Euro 36,31 TL'den, Sterlin 42,58 TL'den, Japon Yeni ise 22,65 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 450 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 429 Dolar'dan,

2 bin 624 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 601 TL'den,

4 bin 289 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 289 TL'den,

17 bin 644 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 644 TL'den,

30,64 TL'den başlayan Gümüş ise 30,13 TL'den fiyatlanıyor.

Geçen haftaki kapanışta Ons altın 2 bin 430 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 595 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 310 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 739 TL'den, Gümüş ise 30,05 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Yeni haftaya son yılların en büyük düşüşüyle giren kripto para piyasalarında değer kaybı büyüyor.

Güne 52 bin 696 Dolar'dan başlayan Bitcoin 51 bin 652 Dolar'dan,

2 bin 288 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 287 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.