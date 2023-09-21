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Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu

Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu
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Yeni güne ABD Merkez Bankası FED'in faizi sabit tutma kararıyla başlayan döviz ve değerli metaller TCMB'nin faiz kararına verdiği ilk tepki belli oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu merakla beklenen Eylül ayı toplantısı sonrasında yeni faiz kararını açıkladı. 


TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 500 baz puan arttırarak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. 

TCMB'den yapılan açıklamada ayrıca "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir." denildi.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.

 TCMB’nin Ağustos ayı faiz kararı öncesinde 27,20 seviyelerinden işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası’nın kararının ardından 26 Haziran'dan bu yana ilk kez 25,25 seviyesini görmüş ancak o seviyelerden tepki alarak yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başarmıştı.  

Dolar/TL, TCMB’nin 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27 seviyesinin altına gerilemişti. 25 günlük aranın ardından Dolar kuru bugünkü PPK toplantısı öncesinde ise yeniden 27 TL sınırını aşmıştı.
 
FED sabit bırakmıştı
 
Piyasaların beklediği faiz kararlarından ilki dün gelmiş ve ABD Merkez Bankası FED, eylül ayında politika faizini sabit bıraktığını açıkladı. Fed'in bu kararıyla politika faizi yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında, son 22 yılın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürdü.  Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından enflasyonda istenilen seviyeye henüz gelinmediğini belirtti. Powell ayrıca Fed'in faizleri 22 yılın zirvesinde sabit tuttuğu eylül ayı FOMC toplantısının ardından enflasyonun yavaşladığını ancak istenilen seviyeye gelmediğini belirterek, "Faizleri daha da artırmaya hazırız" dedi.
 
 İşte piyasalarda son durum:
 
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 27,04 TL'den başlayan Dolar 27,11 TL'den, 
28,79 TL'den başlayan Euro 28,93 TL'den, 
33,40 TL'den başlayan Sterlin 33,36 TL'den, 
18,23 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,35 TL'den işlem görüyor.

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