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Dolar, Euro ve altının kritik seviyelerdeki seyri sürüyor

Dolar, Euro ve altının kritik seviyelerdeki seyri sürüyor

Yeni haftaya yükselişle başlayan piyasalarda, dolar, Euro ve altındaki kritik seviyedeki seyir devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü Ukrayna'yı işgal harekatının gölgesindeki piyasalar yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Özellikle altın fiyatlarındaki hızlı tırmanış endişelendirirken piyasaların kritik seviyelerindeki seyri sürüyor.

Merkez bankalarının para politikalarındaki sıkılaştırma hamlelerini hızlandırmasına rağmen Rusya-Ukrayna savaşının şiddetli bir şekilde devam etmesi, riskli varlıklardan kaçışı ve güvenli liman alımlarını hızlandırdı.

Öte yandan  Fed’in 3-4 Mayıs toplantısı öncesi son kez bir etkinlikte konuşacak olan Powell bu toplantıda, mayısta tahminlerin üzerinde faiz artışı yapılacağı sinyali verebilir. Powell daha önce yaptığı konuşmada, gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olabileceği mesajını vermişti. Enflasyonda 41 yıllık zirvenin görülmesinin ardından, Fed yetkilileri arasında daha hızlı faiz artışı olabileceği söylemleri artmaya başladı. Fed’in mart ayı toplantı tutanakları, çoğu üyenin 50 baz puanlık artıştan yana olduğunu gösterse de Rusya-Ukrayna savaşının etkisi görüşlere de yansıdı. Şubat ayında başlayan Rusya saldırısı sonrası ekonomide yaşanan global belirsizlik, Fed üyelerinin 25 puanlık ‘temkinli’ indirimi tercih ettiğini gösterdi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,64 TL'den, Euro 15,79 TL'den, Sterlin ise 19,05 TL'den işlem görüyor. 

Altın ve gümüş

Onsu 1.974 dolar olan altında, gram altın 928/929 TLçeyrek altın 1.492/1.493 TL, Cumhuriyet altını ise 6.144/6.145 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 12,13 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 737, Ethereum 3 bin 43 dolardan işlem görüyor.  

 

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