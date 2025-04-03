Dolar, Euro ve altının Mart ayı enflasyon rakamlarına tepkisi bu oldu

Piyasalar Mart 2025 enflasyonunun açıklandığı günde yine zirvede... Başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken, altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalar Mart 2025 enflasyon rakamlarının açıklanacağı güne ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergi tarifesi paketlerinin etkisi altında başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve ekonomi bürokrasisinin yanı sıra işçi temsilcileri, sendikalar, kongre üyeleri ve sanayi liderlerinin de katıldığı geniş çaplı etkinlikte, ABD’nin küresel ticaret sistemine bakışını kökten değiştirecek yeni bir ekonomik doktrini açıkladı. Başkan Trump, "Bu gece yarısından itibaren dış ülkelerde üretilen otomobillere %25 gümrük vergisi uyguluyoruz. Bu yalnızca başlangıç" diyerek sözlerine başladı. Başkan Trump'ın yeni tarife oranlarını ülkeler bazında gösterdiği tabloda yer alan bazı ülkeler ve oranları, "Çin: %34, Avrupa Birliği: %20, Sırbistan: %37, İngiltere: %10, Vietnam: %46, İsrail: %17, Güney Afrika: %30, Japonya: %24, Norveç: %15, Tayvan: %32, İsviçre: %32, Türkiye: %10" şeklinde sıralandı.

Yabancı para birimleri Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrine devam ederken, altın ise rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

TÜİK Mart 2025 enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 38,10 artış kaydetti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise enflasyonun yüzde 38,90 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda beklenti yüzde 3 seviyesinde olurken aylık artış ise yüzde 2,46 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,10 arttı, aylık %2,46 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,50 arttı, aylık %1,88 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,23 artış gösterdi.

ENAG ve İTO enflasyonları

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Mart ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu bugün TÜİK'ten yaklaşık 45 dakika önce açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %3,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %75,20 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı enflasyon verileri için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise Pazartesi günü yayımlanmıştı. İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,79 oldu. 2025 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 33,17, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 46,12 olmuştur. Geçen yılın mart ayına göre, bir yıllık fiyat değişim oranı ise, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 46,23 olarak açıklandı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 37,93 TL'den başlayan Dolar 37,93 TL'den,

41,65 TL'den başlayan Euro 42,18 TL'den,

49,81 TL'den başlayan Sterlin 50,12 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 3 bin 129 Dolar'dan başlayan Ons altın 3 bin 93 Dolar'dan,

3 bin 824 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 767 TL'den,

6 bin 332 TL'den başlayan Çeyrek altın 6 bin 282 TL'den,

26 bin 49 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 25 bin 870 TL'den,

40,40 TL'den başlayan Gümüş ise 39,60 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 83 bin 432 Dolar'dan başlayan Bitcoin 83 bin 99 Dolar'dan,

1.831 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.795 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 72,95 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 70,65 Dolar'dan işlem görüyor