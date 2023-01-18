Dolar, Euro ve altının seçim tarihine ilk tepkisi

Yeni yıla yükselişle başlayıp, yükselişle sürdüren piyasalar bu hafta çalkantılı bir seyir izliyor. Hafta başında Dolar, Euro ve altında yeni zirve rekoru gelirken, altın yeni güne sert bir düşüşle başladıktan sonra yeniden yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçtiğimiz yıl Türk Lirası dolar karşısında tarihi bir değer kaybı yaşarken yüksek enflasyon karşısında dolara yönelik talebin artması da piyasalardaki istikrarsızlığı tetiklemişti. 2023 yılına oldukça hızlı başlayan piyasalar çalkantılı bir seyre döndü. Dolar 18,80 TL, Euro 20,40 TL, gram altın ise 1.165 TL ile yeni rekor seviyeleri test ettiği piyasalar bugün geri çekilme işe başladıktan sonra yeniden ibreyi yukarı çevirdi.

Piyasalarda ibre yukarı dönerken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 2023 seçimleri için ilk tez tarih verdi. Demokrat Parti'nin 73 yıl önce kazandığı seçime gönderme yapan Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'a işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, müstemleke heveslilere 'yeter' diyecektir" dedi.

Dolar endeksinin yükselişe geçmesiyle altın fiyatları baskı altına girmiş ve son iki günde zirve seviyelerden sonra gerileme görülmüştü. Ancak, bugün ABD'den gelecek verilerin belirsizliğini koruması altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesini sağladı.

Piyasa katılımcıları ise 31 Ocak-1 Şubat'taki bir sonraki para politikası toplantısında ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesini bekliyor. Ancak yatırımcılar, Fed'in para politikası kararlarını etkileyebilecek ABD perakende satış verilerini beklemeye başladı. Bu verinin açıklanan enflasyon verisini destekleyip desteklemeyeceği, Fed'in faiz artışlarında yavaşlayıp yavaşlamayacağı konusunda oldukça önem taşıyor. Piyasalar ise şu anda Fed'in şubat ayı para politikası toplantısında 25 baz puanlık bir artışa gitme olasılığını %91 olarak, 50 baz puanlık bir artış olasılığını ise %9 olarak fiyatlıyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,78 TL'den başlayan Dolar 18,79 TL'den,

20,23 TL'den başlayan Euro 20,41 TL'den,

23,05 TL'den başlayan Sterlin 23,19 TL'den,

14,30 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,52 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,79 TL, Euro 20,36 TL, Sterlin 23,06 TL, Japon Yeni ise 14,62 TL olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.897 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.914 Dolar'dan,

1.146 TL'den başlayan Gram altın 1.156 TL'den,

1.842 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.859 TL'den,

7.581 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.651 TL'den,

14,48 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,65 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.912 Dolar'dan, çeyrek altın 1.156 TL'den, Cumhuriyet altını 7.644 TL'den, gram gümüş ise 14,51 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 21 bin 305 Dolar'dan başlayan Bitcoin 21 bin 207 Dolar'dan,

1.586 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.576 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,56 TL'den başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,94 Dolar'dan işlem görüyor.