  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar, Euro ve altının yılın ilk enflasyon rakamlarına tepkisi belli oldu

Dolar, Euro ve altının yılın ilk enflasyon rakamlarına tepkisi belli oldu

Dolar, Euro ve altının yılın ilk enflasyon rakamlarına tepkisi belli oldu
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu ve ENAG tarafından bugün açıklanan 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamları sonrasında piyasalar... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %42,12, aylık %5,03 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 TÜFE rakamları...

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %42,12, aylık %5,03 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 ÜFE rakamları...

ENAG Ocak 2025 enflasyonu

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. 

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre,

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)

Ocak 2025 dönemi (31.12.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %8,22 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)

Ocak 2025 dönemi (31.01.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %81,01 arttı.

Açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 35,90 TL'den başlayan Dolar 35,92 TL'den,

36,78 TL'den başlayan Euro 36,81 TL'den,

44,08 TL'den başlayan Sterlin 44,15 TL'den,

23,10 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,12 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 784 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 789 Dolar'dan,

3 bin 212 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 218 TL'den,

5 bin 263 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 269 TL'den,

21 bin 653 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 21 bin 666 TL'den,

35,72 TL'den başlayan Gümüş ise 35,99 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında

Güne 93 bin 828 Dolar'dan başlayan Bitcoin 93 bin 943 Dolar'dan,

2 bin 487 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 536 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,29 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,54 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

 

ENAG yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladıENAG yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi
TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladıTÜİK 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi
Enflasyon açıklandı; Şubat ayı kira tavan zam oranı belli olduEnflasyon açıklandı; Şubat ayı kira tavan zam oranı belli olduEmlak
Dolar, Euro ve altının yılın ilk enflasyon rakamlarına tepkisi belli olduDolar, Euro ve altının yılın ilk enflasyon rakamlarına tepkisi belli olduGüncel
Ocak 2025 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli olduOcak 2025 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli olduEkonomi
Ocak 2025 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli olduOcak 2025 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli olduEkonomi

 

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı cumhuriyet altını altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı güncel altın fiyatları gümüş gümüş fiyatı kripto para bitcoin Ethereum bitcoin fiyatı BTC fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon açıklandı; Şubat ayı kira tavan zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Şubat ayı kira tavan zam oranı belli oldu Beyaz Saray Beyaz Saray olalı böylesini görmemişti! Beyaz Saray Beyaz Saray olalı böylesini görmemişti! Ekranların olaylı dizisi Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu Ekranların olaylı dizisi Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu İslam aleminin en kutsal ayı Ramazan geliyor... 2025 yılı fitre bedeli belli oldu İslam aleminin en kutsal ayı Ramazan geliyor... 2025 yılı fitre bedeli belli oldu Survivor Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu ? Survivor Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu ? Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak... Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak... 7 katlı rezidansta yangın çıktı, çok sayıda kişi mahsur kaldı! 7 katlı rezidansta yangın çıktı, çok sayıda kişi mahsur kaldı! Ankara'da dehşet: Köpeğiyle yürüyen genç kızı darbedip kaçırmak istedi! Ankara'da dehşet: Köpeğiyle yürüyen genç kızı darbedip kaçırmak istedi! Sokak ortasında genç kızlara silahlı saldırı! Sokak ortasında genç kızlara silahlı saldırı! Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan olay olacak bebek katili iddiası Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan olay olacak bebek katili iddiası
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray ortalığı karıştırdı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray ortalığı karıştırdı Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi Türkiye'nin turizm cennetindeki ''milimetrelik tehlike'' görüntülendi Şakir Paşa Ailesi'nde kayınpeder Şakir Paşa ile gelin Aniesi'nden tepki çeken sahne Şakir Paşa Ailesi'nde kayınpeder Şakir Paşa ile gelin Aniesi'nden tepki çeken sahne Erdoğan gençlere ''yalvardı'': ''Rica ediyorum, adeta yalvarıyorum'' Erdoğan gençlere ''yalvardı'': ''Rica ediyorum, adeta yalvarıyorum'' ENAG yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı Turizm başkentimizde tescilli tarihi evdeki alevler geceyi gündüze çevirdi! Turizm başkentimizde tescilli tarihi evdeki alevler geceyi gündüze çevirdi! ''7 büyüklüğünde depremler olabilir'' deyip Türkiye'nin 3 noktası için tsunami uyarısı yaptı ''7 büyüklüğünde depremler olabilir'' deyip Türkiye'nin 3 noktası için tsunami uyarısı yaptı ''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 2 kişi tutuklandı! ''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 2 kişi tutuklandı! TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT 47 evladımızı şehit eden haini Suriye'de öldürdü! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT 47 evladımızı şehit eden haini Suriye'de öldürdü!