Dolar, Euro ve gram altın zirveye yerleşti

Ortadoğu'daki savaş ve yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinin gölgesinde haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

İsrail'in Filistin'de sivil, kadın, yaşlı ve çocuk ayırt etmeksizin başlattığı kanlı işgal ortadoğuda kanlı bir savaşın kapılarını açarken piyasalarda da çalkantılı seyir devam ediyor.

Faiz kararı merakla beklenen Amerikan Merkez Bankası FED Temmuz ayı toplantısı sonrasında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı.

Piyasalar bugün de Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Dolar/TL, artan jeopolitik gerilimin de etkisiyle yükseldiği 33,19 zirvesinin hemen altında güne başlarken piyasalarda veri gündemi ile Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni likidite adımının etkileri izleniyor.

Küresel piyasalarda satış baskısı oldukça kuvvetli. Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürülmesinin bir gün ardından, İsrail'in dün Hamas'ın silahlı kanadının lideri Muhammed Deif'i geçen ay Gazze'ye düzenlenen bir hava saldırısında öldürdüğünü teyit etmesi de jeopolitik gerilimi artırarak risk iştahı üzerinde etkili oldu.

İç piyasada gecelik faizler ve fazla likidite yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Öte yandan analistler, tahvil faizlerindeki gerilemenin altın başta olmak üzere kıymetli madenlerin fiyat artışlarını desteklediğini söyledi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,17 TL'den, Euro 35,83 TL'den, Sterlin 42,25 TL'den, Japon Yeni ise 22,25 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,07 TL'den, Euro 35,78 TL'den, Sterlin 42,37 TL'den, Japon Yeni ise 22,11 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 459 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 622 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 278 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 589 TL'den, Gümüş ise 30,80 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 447 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 602 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 278 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 589 TL'den, Gümüş ise 30,31 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 64 bin 338 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 158 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.