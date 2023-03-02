Dolar hariç... Altın ve Euro bir ileri bir geri

Dolar kuru 18,90 TL barajının hemen altında yatay seyirde devam ederken düşüş başta Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerdeki dikkat çeken seyir devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye 11 ilimizi vuran ve 45 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken piyasalarda yarın açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verileri öncesinde dikkat çeken bir seyir var. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 18,88 TL'den başlayan Dolar 18,88 TL 'den,

20,11 TL'den başlayan Euro 20,07 TL 'den,

22,68 TL'den başlayan Sterlin 22,63 TL 'den,

13,83 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,82 TL 'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 18,88 TL'den, Euro 20,15 TL'den, Sterlin 22,69 TL'den, Japon Yeni ise 13,90 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Güne 1.834 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.837 Dolar 'dan,

1.113 TL'den başlayan Gram altın 1.115 TL 'den,

1.791 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.793 TL 'den,

7.368 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.378 TL 'den, 12,72 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,65 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 1.838 Dolar'dan, Gram altın 1.115 TL'den, Çeyrek altın 1.794 TL'den, Cumhuriyet altın 7.381 TL'den, Gram Gümüş ise 12,76 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.



Kripto paralar Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 23 bin 502 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 420 Dolar'dan,

1.648 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.645 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 84,41 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,75 Dolar'dan işlem görüyor.