Dolar hariç... Altın ve Euro bir ileri bir geri
Dolar kuru 18,90 TL barajının hemen altında yatay seyirde devam ederken düşüş başta Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerdeki dikkat çeken seyir devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 23 bin 502 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 420 Dolar'dan,
1.648 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.645 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 84,41 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,75 Dolar'dan işlem görüyor.
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