  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar hariç... Altın ve Euro bir ileri bir geri

Dolar hariç... Altın ve Euro bir ileri bir geri

Dolar hariç... Altın ve Euro bir ileri bir geri
Güncelleme:

Dolar kuru 18,90 TL barajının hemen altında yatay seyirde devam ederken düşüş başta Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerdeki dikkat çeken seyir devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 23 bin 502 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 420 Dolar'dan, 
1.648 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.645 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 84,41 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,75 Dolar'dan işlem görüyor.  

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin sanal para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ali Ağaoğlu'na kötü haber! Milas projesinde karar iptal edildi
Meteoroloji'den tam 70 ilimiz için sağanak yağış uyarısı
Sıfır cip kusurlu çıktı; 4.5 yıl sonra parasını geri aldı
Zehra Güneş yine mest etti... Ama bu sefer sadece güzelliğiyle değil
Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets yine uyardı: İç Anadolu Bölgesi'ne dikkat!
İstanbul'dan kaçış! 20 yılın zirvesi görüldü
Kandilli Rasathanesi: Her an 7 üzeri deprem olabilir
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu anketlerinde dikkat çeken değişim
Kayıp Sude'yi kurtaran görevli: ''Sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok''
İstanbul'da şoke eden olay! Rezidansta rehin tutulan 26 kadın kurtarıldı