Dolar koptu gidiyor, TL erimeye devam ediyor!

AK Parti iktidarının attığı Türk Lirası hamlelerine karşı direnmeye devam eden döviz piyasasındaki endişe veren yükseliş sürüyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçen döviz kuru 24 yılın rekorunu kıran enflasyon rakamlarıyla alevlendi.

AK Parti iktidarının başta Kur Korumalı Mevduat olmak üzere dövize yönelişin önünü kesmeye yönelik adımlar da kısıtlı kalınca Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ediyor. 2022'nin ilk 6 ayında Türk Lirası'ndaki değer kaybı yüzde 22,5'e'e ulaştı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise dün günü 848/863 seviyesinde seyrediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Serbest piyasada güne 17,24 TL'den başlayan Dolar 17,29 TL'den,

17,65 TL'den başlayan Euro, 17,70 TL'den,

20,68 TL'den başlayan Sterlin ise 20,80 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17,20 lira, avronun satış fiyatı ise 17,49 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.746 dolardan başlayan Ons altın 1.743 dolardan,

967 TL'den başlayan Gram altın 969 TL'den,

1.556 TL'den başlayan çeyrek altın 1.558 TL'den,

6.404 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.411 TL'den,



Gümüş ise 10,80 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 535 Dolar, Ethereum ise bin 1.183 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı, küresel ekonomilerde resesyon endişeleri dün akşam saatlerinde 100 doların altını gördü. 7 Temmuz sabahında 100 dolar bandını tekrar aşan Brent petrol, uluslararası piyasalarda 101 dolar seviyesinde işlem görüyor.