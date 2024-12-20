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Dolar kurunda yeni zirve görüldü: Dolar/TL yeni rekoruna imzasını attı

Dolar kurunda yeni zirve görüldü: Dolar/TL yeni rekoruna imzasını attı
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Piyasalar haftanın son işlem gününde piyasalar yangın yeri. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürerken, Dolar/TL tarihi rekorunu kırdı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.

FED'in faiz kararının Türkiye'de piyasalara etkisi de sürerken, İstanbul serbest piyasada Dolar 35,18 TL seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Aralık başından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı yeni zirveye göre bu sabah itibarıyla yüzde 1,5'i aştı. Kasım ve aralık aylarında görülen bu harekete rağmen yıl başından beri bakıldığında TL'nin kaybı yüzde 16,2 ile sınırlı.

Eylül ve Ekim aylarında TL'nin dolar karşısında kayıpları yüzde 0,4 ve yüzde 0,2 ile son derece düşük gerçekleştikten sonra ABD seçiminin de gerçekleştiği kasımda yüzde 1'in üzerine çıkmıştı.

İşte kritik günde piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 35,15 TL'den başlayan Dolar 35,18 TL'den

36,51 TL'den başlayan Euro 36,61 TL'den,

44 TL'den başlayan Sterlin 44,03 TL'den, 

22,43 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,47 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 606 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 602 Dolar'dan,

2 bin 943 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 945 TL'den,

4 bin 881 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 901 TL'den,

20 bin 84 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 155 TL'den,

32,88 TL'den başlayan Gümüş ise 32,71 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında

güne 97 bin 764 Dolar'dan başlayan Bitcoin 92 bin 400 Dolar'dan,

3 bin 382 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 137 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 72,20 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 71,92 Dolar'dan işlem görüyor. 

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