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Dolar kurunda yeni zirve!

Dolar kurunda yeni zirve!
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakırken piyasalardaki çalkantı devam ediyor. Dolar kuru yeni güne yeni bir rekorla başladı... İşte 30 Mayıs Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması sonuçlarına göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet'inin 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak bir kez daha seçildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin noktalanmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği para ve değerli metaller piyasalarında ise Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor. 

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. 

İşte piyasalarda son durum: 

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 27 bin 696 Dolar'dan, Ethereum ise 1.894 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 76,71 Dolar'dan işlem görüyor.    

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