Dolar kurunun faiz kararına ilk tepkisi bu oldu

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 3 gün kala TCMB'nin bugün açıkladığı faiz kararı sonrasında hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte 25 Mayıs Perşembe itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur oylarını vermek üzere sandık başına gidecek. İkinci tur oylaması için geri sayım sürerken, bugün piyasada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaydı.

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin negatif seyrini sürdürürken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı.

Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildiği açıklandı. TCMB bir önceki toplantısında da politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.

Erdoğan: Faizler inmeye devam edecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte piyasalarda artan belirsizlikler dolar kurunun yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu. Piyasa analistleri ve ekonomistler AK Parti iktidarının mevcut ekonomi politikalarına devam etmesi halinde de dövizdeki yükselişin süreceğini tahmin ederken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta CNN röportajında faizleri düşürmeye devam edeceklerini bir kez daha tekrarlamıştı.

Fed tutanakları yayımlandı

Öte yandan piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları da yayımladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2-3 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen toplantıya yönelik tutanakları, Fed yetkililerinin faiz oranlarına ilişkin uygun hareket tarzı konusunda görüş ayrılığı içerisinde olduğunu ortaya koydu.

ABD'de borç limiti krizi

ABD'nin borç limiti krizine ilişkin negatif haber akışı, varlık fiyatları için başlıca risk unsuru olmaya devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,89 TL'den başlayan Dolar 19,92 TL 'den,

21,44 TL'den başlayan Euro 21,44 TL 'den,

24,67 TL'den başlayan Sterlin 24,71 TL 'den,

14,32 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,32 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,89 TL'den, Euro 21,43 TL'den, Sterlin 24,62 TL'den, Japon Yeni ise 14,52 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.957 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.960 Dolar 'dan,

1.252 TL'den başlayan Gram altın 1.255 TL 'den,

2.325 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.358 TL 'den,

9.564 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.322 TL 'den,

14,75 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,73 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.969 Dolar'dan, Gram altın 1.259 TL'den, Çeyrek altın 2.325 TL'den, Cumhuriyet altın 9.564 TL'den, Gram Gümüş ise 14,84 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 257 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 251 Dolar'dan,

1.781 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.786 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 78,18 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,86 Dolar'dan işlem görüyor.