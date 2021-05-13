Dolar piyasalar kapalıymış, bayrammış, tatilmiş dinlemedi

Türkiye'de Ramazan Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı olmasına rağmen uluslararası piyasalarda döviz fiyatları Türk Lirası'nın karşısında yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL yeni bir rekor kırdı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olmasına rağmen TL'deki erime durdurulamıyor. Dolar 8.51 TL'yi görerek, Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrasında görülen seviyeyi de aştı.

Aynı dakikalarda, Euro/TL 10,26'dan, Sterlin/TL 11,92 TL'den işlem görüyor.

Onsu 1.813 dolara yükselen altında ise gram altın 490/495, çeyrek altın 796/812, Cumhuriyet altını ise 3.275/3.309 TL alış/satış fiyatıyla fiyatlanıyor. Gümüş ise 7,34 TL seviyesinde.

Kripto para piyasasında ise bir kez daha Elon Musk depremi yaşanıyor. Kripto para borsasına yaptığı Twitter paylaşımlarıyla damgasını vuran Elon Musk bu sefer de Tesla'nın Bitcoin ile ticaret yapmayacağını, kripto paraların üretimi sırasında harcanan fosil yakıtlarının Dünya'nın geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Musk'ın bu açıklamaları sonrasında Bitcoin 50 bin doların altına düşerken, Etherium da 3.600 dolar seviyesine geriledi.

Analistler altındaki yükselişin devamlılığı açısından 1.850 dolar direncinin kırılması önem arz ettiğini kaydediyor. Bu görüşe göre, Ons altının 1.850 dolar direncini aşamaması durumunda son dönemdeki kazançlarının bir kısmını silmesi ve 1.800 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi gerçekleştirmesi beklenebilir. Diğer yandan 1.850 dolar direncinin aşılması durumunda ise yukarıda 1860 - 1875 dolar dirençleri yer alıyor.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 68,59 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,59 dolardan işlem görüyor. Dün 68,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 08.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 68,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,35 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Mayıs ayı beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,12'den yüzde 13,81'e, yıl sonu dolar tahminini ise 8,57'den, 8,71'e yükseltti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,03 iken, bu anket döneminde yüzde 19,00 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 19,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,52 iken, bu anket döneminde yüzde 15,63’e yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,49 ve yüzde 15,55 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ MEVDUATINA KUR FARKI VERGİSİ Mİ GELİYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

CARİ AÇIK AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ AÇIKLANDI

TÜİK merakla beklenen Sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 yükseldi.