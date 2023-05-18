Dolar rekor kırdı, altın 3 haftanın dibinde

Seçimlerin ardından Dolar kuru bu sabah saatlerinde 19,7801 TL ile tarihi zirvesini yeniledi.

Öte yandan TCMB'nin düzenlemeleriyle tahvil tutarak bilanço risklerini artırmak istemeyen bankalar ise yüksek tutarlar için TL mevduat faizlerini yüzde 40 civarına çekmiş durumda. Benzer şekilde kur korumallı mevduat faizleri de yükselişe geçerken, TCMB'nin yeni tahvil alımı getirebilecek son düzenlemelerinin de etkisiyle Hazine'nin TL cinsi tahvil getirileri ise bazı vadelerde yeniden tek haneye indi.

CDS'ler ise Türkiye'nin risk priminin seçim öncesine göre 200 baz puandan fazla artışla 700 baz puana yaklaştı. Ayrıca dolar cinsi eurobondlarda ise bazı vadelerde yeniden çift haneli getiri oluşmaya başladı.

Merkez Bankası'ndan döviz alımına bir kısıtlama daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz talebini azaltmaya yönelik bir adım daha attı. Merkez Bankası'ndan sözlü talimatla bankalara bildirilen karara göre, bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı. Bunun yanı sıra bankalardan firmaların acil olmayan döviz talebinin TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmesi işlemlerine yönlendirilmesi istendi.

TCMB yıl sonu enflasyon ve döviz tahminini değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2023 dönemine ait piyasa katılımcıları anketini yayımlayarak, yıl sonu enflasyon ve kur beklentilerini güncelledi. Merkez Bankası, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinin yüzde 37,77'den yüzde 37,17'ye gerilediğini; yıl sonu dolar/TL beklentisinin ise 23,15'ten 23,09'a indiğini duyurdu. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23,15 TL iken, bu anket döneminde 23,09 TL oldu.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,08 TL ve 24,61 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,73 iken, bu anket döneminde yüzde 9,21 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi nisan anketinde de yüzde 8,5 oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşti.

İşte piyasalarda son durum: