Dolar şahlandı, Euro ve altın kritik sınırda

Piyasalarda hem döviz hem de değerli metallerin fiyatlarındaki çalkantı devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, kripto para piyasaları ve brent petrolde son durum...

Piyasalarda geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz bir kararla politika faizlerini bir puan indirmesinin etkileri görülmeye devam ediyor.

Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inerken son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu. Euro/dolar paritesi temmuz ayı ortasında da 1,0000 seviyesini test etmişti.

Bankacılar TCMB'nin faiz indirimi bile birlikte attığı makroihtiyati adımlarla döviz politikasının ardından tahvil ve kredi politikalarında da kontrolünü, yön belirleyici rolünü artırdığına dikkat çektiler.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18.13 TL'den, Euro 18,05 TL'den, Sterlin ise 21,44 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.747 dolardan, Gram altın 1.018 TL'den, Çeyrek altın 1.637 TL'den, Cumhuriyet altını 6.737 TL'den,

Gümüş ise 11,16 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21.454 Dolar'dan, Ethereum ise 1.640 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 99,79 dolardan işlem görüyor.