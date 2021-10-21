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  3. Dolar uçtu, Kapalıçarşı’da ortalık fena karıştı! Olay görüntüler

Dolar uçtu, Kapalıçarşı’da ortalık fena karıştı! Olay görüntüler

Merkez Bankası’nın faiz kararını 18’den 16’ya düşürmesinin ardından Dolar ve Euro yeniden zirveyi görürken, İstanbul'da piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ortalık bir anda karıştı.

Merkez Bankası (MB) politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi. Karar öncesi 9.25 seviyelerinde olan dolar 9.50’yi gördü, Euro 11’i aştı.

Merkez Bankası, son dönemin merakla beklenen faiz kararını açıkladı. 200 baz puan indirime gitti. Karar sonrası dolar ilk tepki olarak 9,50’ye dayandı ve rekor tazeledi. Euro/TL ise 11 lirayı aştı.

TELE 1 Muhabiri Engin Açar ve TELE 1 Kameramanı Umutcan Yitük o anlarda Kapalıçarşı'da olanları an be an görüntüledi.

Etiketler kapalıçarşı döviz karar dolar euro kavga tartışma gerginlik
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