Dolar ve altın uçuşa geçti

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'nda geçen senenin son çeyreğinde başlayan ve durdurulamayan değer kaybı git gide daha da büyüyor. İktidar tarafından atılan ekonomik adımlar yetersiz kalmaya devam ederken enflasyon rekor üstüne rekor kırmaya, temel ihtiyaçlardan A'dan Z'ye zam yağmuru da sürüyor.

ABD Merkez Bankası FED'in tarihi faiz artışı kararı sonrasında pek çok ülkenin parası dolar karşısında kaybettiği değerin yaralarını sarmaya başlarken, dolar kurunda Türk Lirası'na karşı beklenen düşüş gelmedi.

Öte yandan bu hafta gözler yurt içinde Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olacak. Merkez Bankası'nın yılın ilk 5 toplantısında olduğu gibi bu perşembe de politika faizini yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Karar 23 Haziran saat 14.00'te açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 64,59 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,89 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 18,47'den 20,70'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 23,1 milyar dolar oldu.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,33 TL'den, Güne 18,27 TL'den başlayan Euro 18,24 TL'den, 21,26 TL'den başlayan Sterlin ise 21,21 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 17,32 lira, avronun satış fiyatı ise 18,13 lira olmuştu. Altın ve gümüş

Ons altın 1.839 Dolar'dan, Gram altın 1.025 TL'den, Çeyrek altın 1.648 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.780TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.





Gümüş ise 12,05 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 316 dolar, Ethereum ise bin 105 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol

Fed'in parasal sıkılaşma adımlarının resesyona neden olacağı beklentilerinin etkisiyle petrol fiyatları cuma günü sert geriledi. Haftayı kapatırken 111 dolara kadar gerileyen brent petrol bugün güne 113 doların hemen altında başladı. Brent petrol 112,94 seviyesinde yer alırken, ABD ham petrolü ise 109 dolar seviyelerinde.