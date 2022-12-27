Dolar ve altın yükselişe geçti; Dolar 18,70 TL'yi, altın 1.085 TL'yi aştı

Yılın son haftasına yükselişle başlayan piyasalarda, Dolar, Euro ve altının Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareketi endişe yarattı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

2022 yılına veda etmeye hazırlanırken, başta dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde Türk Lirası karşısında yukarı yönlü hareketlenme başladı.

Dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizlikler gündemdeki yerini korusa da, Çin’in normalleşme adımlarına devam etmesi piyasaları hareketlendirdi.

Dolar endeksi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3'lük azalışla 104'ten işlem görürken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik artışla 1,0660 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, Çin'de kısıtlamaların kaldırılması yönündeki haber akışının küresel ölçekte risk iştahını artırdığını ve dolar endeksini baskıladığını belirterek, Noel ve yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar nedeniyle hafta boyunca döviz piyasalarında düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Çin’in Covid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak “A kategorisi salgın hastalık” tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği bildirildi. Avrupa borsalarında dün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, İngiltere’de piyasalar bugün de kapalı olacak.

Analistler, bugün ABD’de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.480 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Uzmanlar; enerji krizi, tedarik sorunu, jeopolitik risklere dikkat çekerek gelecek yılın riskli olduğunu vurguladı. Altın fiyatları, bugün kırmızı ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Öte yandan gram altın, piyasalarda artan risk iştahının ardından yükselen ons altının ve dolar endeksine rağmen ılımlı yükselişini sürdüren dolar/TL’nin etkisiyle salı günü yükselişini hızlandırdı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,69 TL'den başlayan Dolar 18,70 TL'den,

19,91 TL'den başlayan Euro 19,93 TL'den,

22,61 TL'den başlayan Sterlin 22,51 TL'den,

14,06 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,04 TL'den işlem görüyor.

Yaklaşık üç aydır 18.6 etrafında işlem gören Dolar/TL dün 18,8390 TL seviyesine ulaşmıştı. Gün sonunda ise doların satış fiyatı 18,6750 lira, euronun satış fiyatı ise 19,9150 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.804 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.809 Dolar'dan,

1.083 TL'den başlayan Gram altın 1.088 TL'den,

1.742 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.750 TL'den,

7.170 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.202 TL'den,

14,39 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,53 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında

16.875 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.831 Dolar'dan,

1.222 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.219 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,02 dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,27 Dolar'dan işlem görüyor.