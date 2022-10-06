Dolar ve altın zirveye demirledi

Hafta başından itibaren hızla yükselen dolar ve altın Türk Lirası karşısında zirveye demir attı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3COM - Başta dolar ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde hafta başı başlayan yükseliş tüm hızıyla sürüyor.

Dün artan risk iştahının etkisiyle 18,62 TL seviyesini gören dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Dolar endeksi, yeni günde hafif satıcılı bir seyir izleyerek 111 seviyesinden işlem görüyor. Euro/dolar ise, son 20 yılın en düşük seviyesi olan 0,9528 seviyesinden sonra başladığı toparlanma çabasıyla yeni günde de yükselişini sürdürüyor ve yüzde 0,23 artışla 0,9908 seviyesinden işlem görüyor. Doların yükselişinin altında Fed'in bu yıl faiz oranlarını 300 baz puan artırması, gelecek dönemlerde daha fazla faiz artışı beklentisi ve güvenli liman para birimi olarak oynadığı rol yatıyor. Reuters'in 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 55 analistin 47'si doların, diğer güçlü döviz birimlerine karşı güçlenişinin henüz doyum noktasına ulaşmadığı fikrinde olduğunu belirtti.

Ankete göre analistler, bu yıl düşüş gösteren başlıca para birimlerinin neredeyse tamamının (G10'daki sekiz para birimi) önümüzdeki dönemlerde de dolar karşısında zorlanabileceklerini belirtti.

Dolar endeksi dün iki günlük düşüş eğilimini sonlandırmasının ardından yeni günde yüzde 0,1'lik artışla 111 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 0,9910'dan işlem görüyor.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,57 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,

18,46 TL'den başlayan Euro 18,46 TL'den,

21,17 TL'den başlayan Sterlin 21,15 TL'den,

12,85 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,85 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5820 lira, euronun satış fiyatı ise 18,3100 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.722 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.723 Dolar'dan,

1.028 TL'den başlayan Gram altın 1.029 TL'den,

1.653 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.654 TL'den,

6.803 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.807 TL'den,

12,43 TL'den başlayan Gümüş ise 12.36 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 20.302 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20.219 Dolar'dan,

1.372 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.366 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 93,52 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,16 Dolar'dan işlem görüyor.