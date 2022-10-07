Dolar ve altın zirveye demirledi; TL'de değer kaybı sürüyor

Başta dolar ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde hafta başı başlayan yükseliş tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3COM - Dolar endeksi, yeni günde hafif satıcılı bir seyir izleyerek 111 seviyesinden işlem görüyor. Euro/dolar ise, son 20 yılın en düşük seviyesi olan 0,9528 seviyesinden sonra başladığı toparlanma çabasıyla yeni günde de yükselişini sürdürüyor ve yüzde 0,23 artışla 0,9908 seviyesinden işlem görüyor. Doların yükselişinin altında Fed'in bu yıl faiz oranlarını 300 baz puan artırması, gelecek dönemlerde daha fazla faiz artışı beklentisi ve güvenli liman para birimi olarak oynadığı rol yatıyor. Reuters'in 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 55 analistin 47'si doların, diğer güçlü döviz birimlerine karşı güçlenişinin henüz doyum noktasına ulaşmadığı fikrinde olduğunu belirtti.

Ankete göre analistler, bu yıl düşüş gösteren başlıca para birimlerinin neredeyse tamamının (G10'daki sekiz para birimi) önümüzdeki dönemlerde de dolar karşısında zorlanabileceklerini belirtti.

Dolar endeksi dün iki günlük düşüş eğilimini sonlandırmasının ardından yeni günde yüzde 0,1'lik artışla 111 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 0,9910'dan işlem görüyor.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,58 TL'den, Euro 18,20 TL'den, Sterlin 20,75 TL'den, Japon Yeni ise 12,83 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.711 Dolar'dan, Gram altın 1.022 TL'den, Çeyrek altın 1.643 TL'den, Cumhuriyet altını 6.760 TL'den,

Gümüş ise 12.40 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19.932 Dolar'dan, Ethereum ise 1.354 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 94,27 Dolar'dan işlem görüyor.