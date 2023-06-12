Dolar ve altından yeni haftanın 2'nci rekoru!

Piyasalar yeni haftaya da yeni rekorlarla başladı. Dolar, Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarak zirve yolculuğuna tam gaz devam ediyor. İşte 12 Haziran Pazartesi günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla devam ediyor.

Dolar/TL bugün 23,62 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi.

Ons altın ve dolar/TL’de aynı dönemde yaşanan yükselişler, gram altının 1.489 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmasını sağladı.

Yılbaşında 18,73 olan dolar kuru, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,60 seviyesine ulaşmış, seçimlerin ardından yükseliş hızlanmıştı.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 23,59 TL'den başlayan Dolar 23,62 TL 'den,

25,39 TL'den başlayan Euro 25,40 TL 'den,

29,77 TL'den başlayan Sterlin 29,78 TL 'den,

16,98 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,97 TL 'den işlem görüyor.