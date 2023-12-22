Dolar ve altından yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün açıkladığı 2023 yılının son politika faiz kararının ardından piyasalar yeni güne de yükselişle başlarken, Dolar kurundan bir rekor daha geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün 2023 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yılın son faiz kararını açıklamış ve politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 40'tan yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti.

Bu karar TCMB'nin politika faizinde yeni bir zirve olarak kayıtlara geçerken son üç toplantıda devam eden 500 baz puanlık artış hızı ise yavaşlatılmış olduğu da gözlendi.

Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşen 250 puanlık yılın son faiz artışıyla, TCMB Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin ardından başlatmış olduğu faiz artırım kararlarına da aralıksız devam etmişti.

Toplantı sonrasında yayınlanan Para Politikası Kurulu karar metninde de "Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir." ifadeleri yer almıştı.

TCMB'nin bu faiz artış kararının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller yeni güne Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyrini sürdürerek başladı.

TCMB'nin yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru tahmini 29,62 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 65,39 oldu.

İşte 22 Aralık Perşembe günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,16 TL'den başlayan Dolar 29,20 TL'den,

32,11 TL'den başlayan Euro 32,16 TL'den,

37,02 TL'den başlayan TL'den başlayan Sterlin 37,14 TL'den,

20,46 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,52 TL'den işlem görüyor.