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Dolar ve altının ardından Euro da atağa kalktı

Dolar ve altının ardından Euro da atağa kalktı
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere yeni haftaya da Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan piyasalarda zirvedeki seyir devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 27 bin 845 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 971 Dolar'dan,
1.742 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.814 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 73,14 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,71 Dolar'dan işlem görüyor.  

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