Dolar ve altının ardından Euro da atağa kalktı

Yeni haftaya ABD Merkez Bankası FED ve İngiltere, Japonya, Kanada, Avrupa, Fed ve İsviçre Merkez Bankaları'nın koordineli olarak "piyasaya daha fazla likidite sağlayabilmek amacıyla" attığı dolar adımıyla başlayan piyasalar ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günü açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde zirvedeki seyrini sürdürüyor. Piyasalar bankacılık sektörünün kırılgan görüntüsü ve yüksek seyreden enflasyonun ortasında Fed’in 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini bekliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı 50 baz puanlık faiz artışının ardından yükselişini sürdüren Euro/TL, yeniden 20,50 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/dolar %0,47 artışla 1,0773 seviyesinden işlem görüyor.

Euro Bölgesi'nde son olarak Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun çok uzun süre yüksek kalabileceğinin öngörülmesi sebebiyle 50 baz puanlık faiz artışı kararı aldıklarını ancak gelişmelerin enflasyona ilişkin beklentileri değiştirebileceğini söylemişti.

Dolar'a yeni müdahale geldi

Öte yandan Dolar/TL’de 19 seviyesinin aşılması ve verilerin kurumsal müşterilerin döviz talebinin artığını göstermesinin ardından bankalara sözlü olarak dövizde yeni günlük alım limiti tanımlandı. Kararla birlikte kurumsal müşteriler günlük 5 milyon dolar değil, artık 2,5 milyon dolar alım yapabilecek.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,01 TL'den başlayan Dolar 19,02 TL 'den,

20,37 TL'den başlayan Euro 20,53 TL 'den,

23,32 TL'den başlayan Sterlin 23,27 TL 'den,

14,49 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,44 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 19,01 TL'den, Euro 20,40 TL'den, Sterlin 23,31 TL'den, Japon Yeni ise 14,45 TL'den i şlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.981 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.952 Dolar 'dan,

1.211 TL'den başlayan Gram altın 1.194 TL 'den,

2.001 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.988 TL 'den,

8.232 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.184 TL 'den,

13,800 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,68 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.968 Dolar'dan, Gram altın 1.204 TL'den, Çeyrek altın 2.001 TL'den, Cumhuriyet altın 8.232 TL'den fiyatlanmıştı.