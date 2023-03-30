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Dolar ve altının ardından Euro'dan da yeni rekor!

Dolar ve altının ardından Euro'dan da yeni rekor!
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 2 aydan kısa bir süre kala Türk Lirası karşısında yukarı yönlü hareketlenen döviz ve değerli metallerde yükseliş sürüyor. Dolar/TL ve altın adım adım yükselişini sürdürürken Euro'dan yeni bir rekor geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor. 

Almanya’da beklentileri aşan enflasyon verisi sonrasında ECB’nin faiz artışlarına agresif bir tutumla devam edebileceği beklentisi ise küresel piyasalarda kuvvetlenirken, bu beklentilerin de desteğiyle euro/TL yüzde 0,95 artışla 20,9547 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 28 bin 529 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 680  Dolar'dan, 
1.794 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.805 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 77,55 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 78,19 Dolar'dan işlem görüyor.  

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