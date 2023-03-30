Dolar ve altının ardından Euro'dan da yeni rekor!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 2 aydan kısa bir süre kala Türk Lirası karşısında yukarı yönlü hareketlenen döviz ve değerli metallerde yükseliş sürüyor. Dolar/TL ve altın adım adım yükselişini sürdürürken Euro'dan yeni bir rekor geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor.

Almanya’da beklentileri aşan enflasyon verisi sonrasında ECB’nin faiz artışlarına agresif bir tutumla devam edebileceği beklentisi ise küresel piyasalarda kuvvetlenirken, bu beklentilerin de desteğiyle euro/TL yüzde 0,95 artışla 20,9547 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi.

İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,14 TL'den başlayan Dolar 19,16 TL'den,

20,83TL'den başlayan Euro 20,97 TL'den,

23,69TL'den başlayan Sterlin 23,78 TL'den,

14,51TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,48 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 19,13 TL 'den, Euro 20,76 TL 'den, Sterlin 23,61 TL 'den, Japon Yeni ise 14,51 TL 'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Güne 1.962 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.969 Dolar'dan,

1.208 TL'den başlayan Gram altın 1.213 TL'den,

2.013 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.015 TL'den,

8.281 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.289 TL'den,

14,51 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,65 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.970 Dolar'dan, Gram altın 1.212 TL'den, Çeyrek altın 2.013 TL'den, Cumhuriyet altın 8.281 TL'den, Gram Gümüş ise 14,39 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 28 bin 529 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 680 Dolar'dan,

1.794 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.805 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,55 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 78,19 Dolar'dan işlem görüyor.