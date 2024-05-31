Dolar ve Euro donup kaldı, altın değer kaybediyor

Haftanın son işlem gününde başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri devam ederken altın fiyatlarındaki düşüş de sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türk Lirası karşısında zirvede sıkışıp kalan ve yaklaşık 2 aydır yerinde sayan Dolar ve Euro'nun yatay seyri devam ediyor. Altın fiyatlarında ise geri çekilme sürüyor.

Küresel piyasalarda, ABD büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e revize edilmesine karşın karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Altının ons fiyatı ise yatay bir seyir izleyerek 2 bin 344 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,2 değer kaybıyla düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 81,7 dolardan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında ise dün pozitif seyir öne çıkarken, bugün Euro Bölgesi'nde öncü enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,4'e gerileyerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine indi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta politika faizinde indirime gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu gevşemenin ardından önümüzdeki dönemde bankanın atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,25 TL'den başlayan Dolar 32,21 TL'den,

34,91 TL'den başlayan Euro 34,99 TL'den,

41,03 TL'den başlayan Sterlin 40,98 TL'den,

20,58 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,52 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,25 TL'den, Euro 35,05 TL'den, Sterlin 41,17 TL'den, Japon Yeni ise 20,65 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 342 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 344 Dolar'dan,

2 bin 428 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 428 TL'den,

3 bin 972 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 969 TL'den,

16 bin 332 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 334 TL'den,

32,71 TL'den başlayan Gümüş ise 32,47 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 345 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 435 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 972 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 332 TL'den, Gümüş ise 32,71 TLfiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 68 bin 317 Dolar'dan başlayan Bitcoin 68 bin 381 Dolar'dan,

3 bin 740 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 810 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 81,68 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,89 Dolar'dan işlem görüyor