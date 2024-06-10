Dolar ve Euro durdu, altın düşüşe geçti

Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki dikkat çeken hareketlilik sürüyor. Başta Dolar ve Euro kuru Türk Lirası karşısında kuruş kuruş olsa da düşüş eğilimindeyken, asıl büyük düşüş altın fiyatlarında oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından zirvede sıkışıp kalan döviz kuru zirvedeki yatay seyrine ara verirken, hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen altın fiyatlarındaki geri çekilme ise sürüyor.

Merkez bankalarının alacağı faiz indirimi kararına odaklanan altın, Fed'in kararını büyük merakla bekliyor. Bunun dışında altın fiyatlarını doğrudan etkileyen tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve ekonomistlerin tahminlerinin üzerinde geldi.

Beklentileri aşan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası altın fiyatları da sert tepki göstererek düşüşe geçti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,35 TL'den, Euro 34,81 TL'den, Sterlin 41,18 TL'den, Japon Yeni ise 20,63 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,32 TL'den, Euro 34,98 TL'den, Sterlin 41,17 TL'den, Japon Yeni ise 20,61 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 296 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 391 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 939 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 213 TL'den, Gümüş ise 30,80 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 312 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 406 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 971 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 301 TL'den, Gümüş ise 30,86 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 69 bin 530 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 682 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 79,91 Dolar'dan işlem görüyor