Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu: Rekor üstüne rekor geldi

Başta Dolar, Euro ve altının olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ederken altın fiyatlarında rekor seviyeler peş peşe geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Bir taraftan ABD Merkez Bankası FED ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin geçen hafta verdiği faiz kararları, diğer taraftan ABD'deki başkanlık seçimleri süreci, İsrail'in tüm ortadoğuyu kan gölüne çeviren savaş devam ederken yeni haftaya da rekor üstüne rekor kırarak başlayan döviz ve değerli metallerdeki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, döviz de zirvedeki yerini koruyor.

Yatırımcılar faiz indirimlerine ilişkin yeni sinyaller bakliyorlar. Bu yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç çeyrek puandan fazla gevşemesine yönelik ihtimaller arttı.

ABD tüketici güven endeksi ağustosta revize edildiği 105,6 seviyesinden beklenmedik şekilde 98,7'ye geriledi. Düşüş, Ağustos 2021'den bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

Dün açıklanan tüketici güven endeksinin ardından Fed'in bir sonraki toplantıda yeniden alışılmıştan büyük faiz indirimine gitmesine yönelik beklentiler yükseldi.

Fed'in kasımda yeniden 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz indirimine gitmesi olasılığı yüzde 60,4'e yükseldi. Bu olasılık dün yüzde 53 seviyesindeydi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,11 TL'den başlayan Dolar 34,13 TL'den,

38,21 TL'den başlayan Euro 38,24 TL'den,

45,78 TL'den başlayan Sterlin 45,71 TL'den,

23,80 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,68 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,14 TL'den, Euro 38,03 TL'den, Sterlin 45,60 TL'den,Japon Yeni ise 23,77 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 658 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 659 Dolar'dan,

2 bin 918 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 916 TL'den,

4 bin 880 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 941 TL'den,

20 bin 76 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 330 TL'den,

Güne 35,05 TL'den başlayan Gümüş ise 35,03 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 632 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 890 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 837 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 863 TL'den, Gümüş ise 33,96 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Güne 64 bin 240 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 772 Dolar'dan,

2 bin 626 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 622 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 74,25 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,41 Dolar'dan işlem görüyor.