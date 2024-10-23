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  3. Altın uçuşa geçti: Döviz duruyor, altın koşuyor

Dolar ve Euro durdu, altın rekor üstüne rekor kırıyor

Dolar ve Euro durdu, altın rekor üstüne rekor kırıyor
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Başta Dolar, Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri aynen devam ederken, Altın ve gümüş ise her gün yeni bir rekora imzasını atıyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalarda yabancı para birimleri TL karşısındaki rekor seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor.

Ancak hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında ise her gün yeni bir rekor seviyesi geliyor.

Altın fiyatlarının yükselişinin arkasında başta ABD Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimi sürecine girmesi ve Orta Doğu'da her geçen gün yeni bir cephe açılan savaş yer alıyor.

Merkez Bankası döviz alımını yavaşlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyondaki yavaş iyileşme nedeniyle döviz alım hızını düşürdü. Rezervler artış gösterirken kur istikrarı için yeni stratejiler değerlendiriliyor. Enflasyonda beklenen iyileşmenin gerçekleşmemesi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur istikrarına yönelik stratejisini değiştirerek döviz satışları yerine döviz alımlarını yavaşlattı. QNB ekonomistlerinin hesaplamalarına göre, mart-temmuz döneminde aylık ortalama 22,5 milyar dolar döviz alımı yapan Merkez Bankası, eylülde bu miktarı 10,6 milyar dolara, ekimde ise geçen cuma itibarıyla 5,3 milyar dolara kadar düşürdü.

IMF'den Türkiye'ye kötü haber

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 3,2 olarak korunurken gelecek yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düşürüldü. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyüyeceği tahmin edildi

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Dolar 34,24 TL'den, Euro 37,03 TL'den, İngiliz Sterlini 44,51 TL'den, Japon Yeni ise 22,53 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,24 TL'den, Euro 37,09 TL'den, İngiliz Sterlini 44,49 TL'den, Japon Yeni ise 22,71 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Ons altın 2 bin 749 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 28 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 117 TL'den, Cumhuriyet altını 21 bin 55 TL'den, Gümüş ise 38,27 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 733 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 8 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 105 TL'den, Cumhuriyet altını 21 bin 2 TL'den, Gümüş ise 37,87 TL'den fiyatlanmıştı.  

Kripto para piyasası

Bitcoin 67 bin 114 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 614 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı da 75,57 Dolar'dan işlem görüyor. 

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